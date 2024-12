Hannover 96 rutscht aus: Fürth jubelt dank Futkeu

Die SpVgg Greuther Fürth hat Aufstiegskandidat Hannover 96 den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verdorben. In einem an Höhepunkten extrem armen Duell bezwangen die Franken dank eines späten Treffers von Noel Futkeu die Mannschaft des früheren Fürthers Trainers Stefan Leitl noch mit 1:0 (0:0).

In der Tabelle rutschte Hannover mit weiter 26 Punkten vom dritten auf den fünften Tabellenrang ab. Der Rückstand auf Spitzenreiter SV Elversberg beträgt aber nur zwei Punkte.

Futkeu ist nach einer Ecke erfolgreich

Die Fürther ließen eine Woche nach ihrem Premierensieg unter Coach Jan Siewert gegen Hertha BSC (2:1) vor heimischer Kulisse gleich den nächsten Dreier folgen. Mit der ersten echten Chance des Spiels erzielte Futkeu in der 83. Minute nach einem Eckball und einer Kopfballverlängerung von Dennis Srbeny vor 12.334 Zuschauern das Tor des Tages. Das Polster auf Relegationsplatz 16 liegt nun schon bei sieben Punkten.

Nach den Ausfällen von Stammkeeper Nahuel Noll (muskuläre Probleme) und Vertreter Nils Körber (erkrankt) feierte Moritz Schulze seine Premiere als Profi zwischen den Fürther Pfosten. Und wie auch sein Gegenüber Ron-Robert Zieler, Weltmeister von 2014, bekam er lange so gut wie nichts zu tun. Torraumszenen in der ersten Hälfte gab es quasi keine.

Viel bekamen die Fans in Fürth weiter nicht geboten. Bei einem Fernschuss von Jannik Dehm (75.) konnte Schulze immerhin endlich mal ein bisschen etwas halten. Zieler konnte in der Schlussphase gegen den unbedrängten Futkeu nichts mehr ausrichten.

Branimir Hrgota ist nur schwer vom Ball zu trennen. Foto: Daniel Karmann/dpa