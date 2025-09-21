Hannover nutzt Überzahl nicht: Nur 2:2 bei Dynamo Dresden

Hannover 96 hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Die Niedersachsen mussten sich trotz einer langen Überzahl bei Aufsteiger Dynamo Dresden mit einem 2:2 (2:2) begnügen und rutschten auf den dritten Platz ab.

Benedikt Pichler hatte die Gäste vor 31.733 Zuschauern nach elf Minuten in Führung gebracht. Er verwandelte einen Handelfmeter. Virgil-Eugen Ghitä (35.) sorgte mit einem Eigentor für den Ausgleich, Nils Fröling (41.) erzielte mit seinem ersten Dynamo-Tor sogar die Führung für Dresden. Doch Noel Aseko Nkili (43.) gelang noch vor der Pause der Ausgleich. Vinko Sapina, bis dahin einer der besten Dresdner, sah in der 54. Minute für ein Nachtreten gegen Enzo Leopold die Rote Karte.

Die Schützlinge von Hannover-Trainer Christian Titz präsentierten sich lange wie ein Spitzenreiter. Abgeklärt ließen sie Dynamo ihre Angriffe vortragen, wehrten diese ab und starteten dann selbst konstruktive Gegenstöße. War die Führung nach dem Elfmeter noch glücklich, verdienten sich die Niedersachsen diese später genauso wie den Ausgleich noch vor dem Wechsel. Die Dresdner hielten mit gutem Gegenpressing mit und kamen durch nimmermüden Kampf zu ihren beiden Treffern.

Hatte Dynamo nach dem Wechsel durch Niklas Hauptmann (53.) noch eine gute Chance, wurde es für die Gastgeber nach der Roten Karte ein Abnutzungskampf. Die Hannoveraner legten sich den Gegner wie im Eishockey-Powerplay förmlich zurecht, kreierten immer mehr Chancen, nutzten diese aber nicht.