Hannover verpasst Sprung an die Spitze: 0:0 in Münster

Hannover 96 hat den möglichen Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Im Spiel bei Preußen Münster kam das als Mitfavorit gehandelte Team von Trainer Stefan Leitl nicht über ein 0:0 hinaus. Anders als beim Erfolg gegen Regensburg (2:0) eine Woche zuvor boten die Norddeutschen im Duell mit dem Aufsteiger eine durchwachsene Vorstellung. Vor gut 15.000 Zuschauern im ausverkauften Preußen-Stadion war Münster über weite Strecken das bessere Team.

Die beiden Bundesliga-Gründungsmitglieder standen sich erstmals seit 30 Jahren wieder in einem Pflichtspiel gegenüber. Inspiriert durch die famose Stimmung im heimischen Stadion erwischte der Außenseiter aus Münster den besseren Start und erspielte sich zwei Chancen durch Malik Batmaz (13./36.) zur Führung. Nur die gute Form von Keeper Ron-Robert Zieler bewahrte die Gäste vor einem Pausenrückstand.

Auch nach Wiederanpfiff blieben die Preußen am Drücker, scheiterten aber bei einer Möglichkeit von Luca Bazzoli (75.) erneut an Zieler. Erst in der Schlussphase war auch bei Hannover Torgefahr erkennbar. Doch Jessic Ngankam traf in der Nachspielzeit nur die Latte.