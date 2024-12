Hertha verliert nach Pokal-Aus auch in Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat mit dem ersten Sieg unter Neu-Coach Jan Siewert Hertha BSC gleich die nächste Niederlage nach dem bitteren Pokal-Aus in Köln zugefügt. Die Berliner verloren am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga nach einer frühen Führung durch Ibrahim Maza (5. Minute) mit 1:2 (1:1) und verpassten es, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

Matchwinner für die Fürther war vor 12.125 Zuschauern im Sportpark Ronhof Stürmer Noel Futkeu mit seinem Doppelpack in der 38. und 55. Minute. Nach einer Gelb-Roten Karte für Abwehrspieler Maximilian Dietz (77.) mussten die Gastgeber den Vorsprung in der Schlussphase mit zehn Mann verteidigen.

Futkeu trifft zweimal nach ruhenden Bällen

Drei Tage nach dem unglücklichen und zugleich kräftezehrenden 1:2 im DFB-Pokal-Achtelfinale nach Verlängerung beim 1. FC Köln begann die Hertha in Franken hellwach. Maza traf. Danach diktierten die bislang heimschwachen und zuvor in fünf Partien sieglosen Fürther das Geschehen.

Beide Tore fielen nach ruhenden Bällen. Futkeu verlängerte beim 1:1 nach einer Ecke den Ball mit dem Kopf ins Tor. Im Anschluss an einen Freistoß war der Mittelstürmer dann mit einem Volleyschuss aus der Drehung erfolgreich.

Die Hertha machte erst nach dem Rückstand und dann vor allem in Überzahl richtig Dampf nach vorne, hatte mehrere Topchancen, aber wie bei einem Ball auf die Latte keinen Erfolg.

Umkämpfte Partie im Ronhof: Fürths Branimir Hrgota (r) und Jon Dagur Thorsteinsson von Hertha rangeln um den Ball. Foto: Daniel Karmann/dpa