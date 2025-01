HSV spitze nach 1:0 gegen Herbst-Meister 1. FC Köln

Der Hamburger SV hat im ersten Spiel unter Merlin Polzin als Cheftrainer die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest für eine Nacht erobert. Durch das 1:0 (0:0) im Topduell gegen den 1. FC Köln verdrängte der HSV die Rheinländer von der Spitze. Der Karlsruher SC kann am Sonntag noch nachziehen.

Die Hamburger blieben zum Rückrunden-Auftakt damit auch im fünften Spiel unter dem kurz vor Weihnachten vom Interims- zum Cheftrainer beförderten Polzin ungeschlagen. Dagegen mussten die Kölner ihre erste Niederlage nach sieben Partien hinnehmen.

Den entscheidenden Treffer erzielte Ransford Königsdörffer (78.). Er scheiterte zunächst mit einem Foulelfmeter an Kölns Schlussmann Marvin Schwäbe, verwandelte aber den Nachschuss. Königsdörffer hatte auch die beiden Treffer beim 2:1-Sieg des HSV in der Hinrunde in Köln markiert.

Später Anpfiff

Dass die Partie ein Spitzenspiel war, machten die Begleitumstände deutlich. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens rund um das Volksparkstadion wurde die Partie 15 Minuten später angepfiffen.

Fast schon Normalität: Nach Pyroeinsatz der Kölner Fans und der dadurch bedingten Rauchentwicklung unterbrach Schiedsrichter Christian Dingert schon in der zweiten Minute für kurze Zeit das Spiel. Dramatischer war der Zwischenfall Stunden vor dem Spiel im Hamburger Stadtteil, als laut Polizei ca. 200 HSV-Fans Kölner Anhänger angegriffen hatten.

Das Spiel selbst verdiente nur selten das Prädikat Spitzenduell. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gab es zunächst wenig Szenen, die die 55.000 Zuschauer erwärmten. Lange neutralisierten sich beide Mannschaften mit ihren guten Defensivreihen.

HSV mit leichtem Übergewicht

Erst nach etwa 20 Minuten erspielten sich die Hamburger ein leichtes Übergewicht, doch auch sie kamen wie die Kölner kaum zu Chancen. Zwei nennenswerte Aktionen gab es: Davie Selke (25.) verpasste nach Flanke von Jean-Luc Dompé nur knapp mit der Fußspitze. Kurz vor der Pause scheiterte Dompé (44.) an Kölns Torwart Marvin Schwäbe.

Auch im zweiten Abschnitt blieben die Verhältnisse auf dem Spielfeld gleich. Der HSV tat etwas mehr für die Offensive, der FC setzte vor allem auf seine stabile Defensive. Dennoch erspielten sich die Hamburger Möglichkeiten. Die Führung durch Königsdörffer war daher verdient. Erst danach suchten die Kölner ihr Heil in der Offensive und hatten Pech, ls Eric Martel (87.) nur den Pfosten traf.

Nicht hochklassig, aber umkämpft: Top-Duell HSV gegen Köln. Foto: Marcus Brandt/dpa

Erstes Spiel seit seiner Beförderung zum HSV-Cheftrainer: Merlin Polzin. Foto: Marcus Brandt/dpa

Engagiert: Kölns Trainer Gerhard Struber. Foto: Marcus Brandt/dpa

Wegen Pyroeinsatzes musste das Spiel unterbrochen werden. Foto: Marcus Brandt/dpa