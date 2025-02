In Unterzahl: SSV Ulm kassiert dritte Niederlage in Serie

Der SSV Ulm hat in Unterzahl den nächsten Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Auswärts unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle mit 0:2 (0:0) dem 1. FC Nürnberg. Nach der dritten Niederlage nacheinander stehen die «Spatzen» weiter auf einem Abstiegsplatz, Nürnberg pirscht sich dagegen oben ran.

Die beiden späten Treffer für die Hausherren erzielten Casper Jander (86.) und Janis Antiste (90. +3). Zuvor machte den Weg der Franken auf die Siegerstraße ein Ulmer Profi frei. Der mit Gelb vorbelastete Maurice Krattenmacher ließ sich in der 59. Minute zu einer Schwalbe im Strafraum hinreißen. Schiedsrichter Richard Hempel stellte ihn vom Platz.

Ortag im Fokus

In Überzahl dominierte das Team von FCN-Coach Miroslav Klose gegen die bis dahin kompakt verteidigenden Gäste, die durch Oliver Batista Meier sogar in Führung hätten gehen können. Er scheiterte bei der besten SSV-Chance an Torwart Jan Reichert (47.).

In den Fokus rückte in der letzten halben Stunde Gäste-Keeper Christian Ortag. Er parierte Schüsse von Jens Castrop (65.) und Berkay Yilmaz (66.). Klose wollte den Sieg erzwingen und verstärkte die Offensive mit Winter-Zugang Janis Antiste, der nach Janders Führungstor die Ulmer Niederlage besiegelte.

