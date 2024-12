Jahn Regensburg erleichtert über ersten Auswärtspunkt

Die Nullnummer bei Eintracht Braunschweig sorgte beim SSV Jahn Regensburg für ein wohliges Gefühl. «Wir hätten natürlich gerne die ein oder andere Möglichkeit besser genutzt. Daran müssen wir ansetzen und weiterarbeiten», äußerte Trainer Andreas Patz. «Wir fahren aber mit einem guten Gefühl nach Hause. Mit so einer Leistung bei heimstarken Braunschweigern sind wir zuversichtlich für die nächsten Spiele.»

Das torlose Remis in Niedersachsen bedeutete für die Regensburger eine Premiere. Nach sechs Niederlagen in Serie feierte der Tabellenletzte am 14. Spieltag den ersten Auswärtspunkt in dieser Zweitligasaison. «Unsere Auswärtsbilanz war bisher nicht so gut, aber heute haben wir hier eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir stehen aktuell defensiv stabil und haben offensiv mit dem Ball mutig nach vorne gespielt», meinte Kapitän Andreas Geipl nach der Punkteteilung vor 19.540 Zuschauern zufrieden.

Der Jahn glaubt an sich

Die Regensburger versuchen, mit kleinen Schritten dem Klassenerhalt irgendwie näherzukommen. Durch das Remis bleibt der Rückstand auf Braunschweig bei fünf Punkten, der Jahn muss nun zu Hause am nächsten Sonntag gegen den 1. FC Köln nachlegen.

«Es wird eine schwierige Saison, in der der Punkt am Ende wichtig sein kann», sagte Geipl, dessen Team den wenigen Braunschweiger Druckphasen standhielt. «Wir glauben aber an uns, werden weiterhin hart an uns arbeiten und schauen positiv nach vorne. Denn wenn wir so auftreten wie heute und unsere Chancen ins Tor bringen, dann werden wir auch punkten.»