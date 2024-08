Kaiserslautern gewinnt biederes Spiel in Münster

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat dank eines Tores von Ragnar Ache kurz vor Schluss seinen zweiten Saisonsieg geholt. Bei Preußen Münster gewannen die Roten Teufel mit 1:0 (1:0) und sorgten für die zweite Saisonniederlage der Hausherren. Ache traf nach 86 Minuten vor 12.422 Zuschauern im ausverkauften Preußenstadion nach einer Ecke per Kopf, nachdem alles auf ein torloses Unentschieden hingedeutet hatte.

Beide Teams taten sich bei hochsommerlichen Temperaturen von Beginn an im Spielaufbau schwer, hielten kaum den Ball in ihren Reihen und erarbeiteten sich nur wenige Chancen. Lauterns Jannik Mause vergab in der ersten Hälfte ebenso wie Preußens Marc Lorenz.

Kaiserslautern bleibt oben dran

Nach der Pause investierten die Hausherren mehr. Joel Grodowski scheiterte mit einem Schuss aus 18 Metern an FCK-Keeper Julian Krahl. Auch bei einem Freistoß von Lorenz war Krahl zur Stelle. Dessen Kollege Jannis Heuer klärte in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Etienne Amenyido. Von Lautern kam nicht mehr viel. Einzig Mause sorgte im Strafraum der Gastgeber für Gefahr. Der Siegtreffer fiel dann aus dem Nichts.

Münster wartet damit weiter auf seinen ersten Sieg nach der Zweitliga-Rückkehr. Der 1. FC Kaiserslautern bleibt hingegen auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen und in der Tabelle mit sieben Zählern im Spitzenfeld.

Chancen waren in der Partie zwischen Münster und Kaiserslautern Mangelware.