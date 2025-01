Kaufmann ist beim Karlsruher SC direkt gefragt

Angreifer Mikkel Kaufmann wird laut Trainer Christian Eichner beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC keine Eingewöhnungszeit brauchen. «Die Erwartungshaltung an ihn ist, dass er vom ersten Tag an das einbringt, was in ihm steckt. Und dieses Selbstbewusstsein und diese Rückendeckung, die versuchen wir ihm separat zu geben - das wird er spüren und dann soll er einfach da weitermachen, wo er damals aufgehört hat», sagte Eichner.

Der 24 Jahre alte Däne spielte zuletzt für den Conference-League-Teilnehmer 1. FC Heidenheim und kehrt nun auf Leihbasis bis Saisonende zum nordbadischen Aufstiegskandidaten zurück. Bereits in der Saison 2022/23 trug Kaufmann das KSC-Trikot und erzielte in 32 Pflichtspielen zehn Tore und bereitete neun Treffer vor.

Nach dem Abgang von Top-Scorer Budu Siwsiwadse waren die Karlsruher Verantwortlichen auf der Suche nach einem Ersatz, den sie nun kurz vor dem Rückrunden-Auftakt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg in Kaufmann gefunden haben. «An der Stelle sollte man aber betonen, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, dass jetzt Budu 2 in der Kabine sitzt. Er ist ein anderer Typ», sagte Eichner.

Anders als Kaufmann, der direkt zum Kader gehören wird, fehlen drei Leistungsträger der Hinrunde. Sebastian Jung, Marcel Franke und Lasse Günther müssen verletzungsbedingt vorerst passen.