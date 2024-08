Karlsruher SC spielt 0:0 in Düsseldorf

Der Karlsruher SC bleibt nach dem zweiten Spieltag der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner trennte sich auswärts von Fortuna Düsseldorf 0:0. Eine Woche nach dem 3:2 gegen Nürnberg blieben die Gäste auch in ihrem elften Duell mit den Rheinländern nacheinander ohne Sieg.

Die Badener durften das verdiente Remis vor 36 103 Zuschauern aber als Erfolg werten. Die Düsseldorfer von Trainer Daniel Thioune waren in der vergangenen Spielzeit erst in der Aufstiegs-Relegation gescheitert. Mit der Punkteteilung verpassten beide Teams den möglichen Sprung auf Rang eins.

Inspiriert durch den erfolgreichen Saisonauftakt startete der KSC mutig in die Partie und übernahm zunächst die Regie. Beim sehenswerten Freistoß von Marvin Wanitzek (21.) an die Latte waren die Gäste der Führung nahe. Davon abgesehen hielt sich der Unterhaltungswert der Partie bis zur Pause aber in Grenzen.

Erst nach Wiederanpfiff erhöhte die Fortuna das Tempo und erspielte sich Chancen durch Tim Rossmann, Shinta Appelkamp (beide 51.) und Jona Niemiec (63.). Trotz der Leistungssteigerung gelang es auch in der Schlussphase nicht, die stabile KSC-Abwehr entscheidend ins Wanken zu bringen.

Icon Vergrößern Der Karlsruher SC ist in dieser Zweitliga-Saison noch unbesiegt. Foto: Marius Becker/dpa Icon Schließen Schließen Der Karlsruher SC ist in dieser Zweitliga-Saison noch unbesiegt. Foto: Marius Becker/dpa