Kein Einstellungsproblem: Baumgart verteidigt HSV-Spieler

Trainer Steffen Baumgart hat sich in der sportlichen Krise des Hamburger SV vor seine Spieler gestellt. «Wir dürfen Ergebnis nicht verwechseln mit Einstellung», sagte der 52-Jährige nach der 1:3 (0:1)-Niederlage beim Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig.

«Ich habe heute keinen gesehen, der danebengelegen hat, was Intensität und Laufbereitschaft angeht», erklärte Baumgart. «Wir haben zu viele Fehler gemacht. Es ist aber ein Unterschied zwischen Mentalität und individuellen Fehlern. Diese individuellen Fehler kosten uns im Moment zu viel.»

Inklusive des Pokal-Aus beim SC Freiburg ist der HSV seit mittlerweile vier Pflichtspielen sieglos. In der 2. Fußball-Bundesliga könnte der große Aufstiegsfavorit an diesem Wochenende bis auf den achten Tabellenplatz zurückfallen.

In den vergangenen sechs Jahren scheiterten die Hamburger jeweils am großen Ziel Bundesliga-Rückkehr. Immer wieder kosteten Niederlagen gegen vermeintlich kleine Gegner wie Braunschweig oder die SV Elversberg zahlreiche Punkte, die am Ende der Saison fehlten.

Kapitän Sebastian Schonlau sieht sein Team deshalb gewarnt. «Wir kennen diese Situation schon aus den vergangenen Jahren. Deshalb legen wir einen besonderen Wert darauf, dass genau das nicht passiert. Wir müssen dranbleiben», sagte der Abwehrchef.

Icon Vergrößern Enttäuschung beim HSV: Daniel Elfadli nach der Niederlage in Braunschweig. Foto: Swen Pförtner/dpa Icon Schließen Schließen Enttäuschung beim HSV: Daniel Elfadli nach der Niederlage in Braunschweig. Foto: Swen Pförtner/dpa