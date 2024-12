Klose fordert: «Griffiger und aggressiver» auftreten

Der 1. FC Nürnberg will pünktlich zum Jahresendspurt endlich wieder aus dem Ergebnistief raus. «Wir müssen nach Elversberg nachlegen», forderte Trainer Miroslav Klose vor dem Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den wiedererstarkten 1. FC Köln.

Die Nürnberger unterlagen vor einer Woche mit 1:2 bei der SV Elversberg - es war das fünfte Zweitligaspiel der Franken nacheinander ohne Sieg. «Wir müssen griffiger und aggressiver sein. Wir werden nicht so viel Zeit bekommen, da Köln noch ein intensiveres Pressing spielt», sagte der Nürnberger Coach.

Nachdem Klose zuletzt wenig an seiner Stammformation verändert hat, könnte der Weltmeister von 2014 nun umschwenken. Es sei «durchaus möglich, dass wir neue Impulse bringen», kündigte der frühere Topstürmer an.