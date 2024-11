Klose freut Musialas Lob: «Schön zu hören»

Miroslav Klose fühlt sich vom Lob seines einstigen Spielers Jamal Musiala geschmeichelt. Der Fußball-Nationalspieler des FC Bayern schwärmte im Portal «The Players' Tribune» von seinem früheren Trainer, der ihn in der U17 der Münchner vor allem wegen der Konzentration auf die Defensivarbeit zu einem kompletteren Spieler gemacht habe.

«Es ist immer schön zu hören», sagte Klose vor dem Heimspiel mit seinem 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Er sei mit Musiala immer noch in Kontakt. «So bin ich als Trainer: Ich sehe nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen. Ich weiß, was du brauchst, um oben in der Weltspitze anzukommen», erläuterte Klose, früher selbst ein Weltklassestürmer, und verwies auch auf den Anteil seiner Trainerkollegen bei Musiala. «Ich glaube, das macht er jetzt ordentlich.»

Ex-Nationalspieler Klose betreute die U17 der Münchner von 2018 bis 2020. Offensivspieler Musiala war 2019 als 16-Jähriger vom FC Chelsea zum FC Bayern gekommen.