Kloses klare Vorgaben: Mehr Punkte und «mutiger Fußball»

Miroslav Klose geht mit klaren Vorgaben in seine zweite Saisonhälfte als Trainer des 1. FC Nürnberg. «Wir wollen besser sein als in der Vorrunde», sagte der 46-Jährige vor dem anspruchsvollen Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Max-Morlock-Stadion gegen den Tabellenzweiten Karlsruher SC.

Neben einer besseren Punkteausbeute (22) soll es in den 17 weiteren Partien auch bei Toren (31) und Gegentoren (30) möglichst eine Verbesserung geben. Hinten «wacher» und vorne «kaltschnäuziger», sagte Klose, der abseits aller Zahlen ein weiteres Ziel benannte: «Wir wollen weiter unseren mutigen Fußball spielen.»

KSC ohne Topscorer Siwsiwadse

Zum Saisonauftakt in Karlsruhe musste Klose bei seiner Zweitliga-Premiere mit dem «Club» nach einer 2:0-Führung noch eine sehr bittere 2:3-Niederlage hinnehmen. Alle drei Treffer für den KSC schoss damals der Georgier Budu Siwsiwadse. Der mit zwölf Treffern erfolgreichste Hinrunden-Torschütze ist aber im Winter in die Bundesliga zum 1. FC Heidenheim gewechselt.

«Ich glaube, dass der KSC auch ohne Siwsiwadse gefährlich ist», meinte Klose. Zumal der Aufstiegskandidat nach dem Verlust seines Topscorers mit dem auf umgekehrten Weg aus Heidenheim ausgeliehenen Dänen Mikkel Kaufmann in der Offensive «nachgelegt» habe, wie der FCN-Trainer anmerkte.

«Wir werden viel wegverteidigen müssen», sagte Klose mit Blick auf die Abwehrleistung im ersten Punktspiel des Jahres. Personell hat der «Club» keine Sorgen, er könne «fast aus dem Vollen schöpfen», sagte Klose erfreut.