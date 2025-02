Kloses Neuzugänge sind für Magdeburg bereit

Trainer Miroslav Klose vom 1. FC Nürnberg kann mit seinen Neuzugängen im Spiel bei Aufstiegskandidat 1. FC Magdeburg planen. Der Fußball-Zweitligist hatte kurz vor dem Ende der Wechselfrist die Verteidiger Fabio Gruber (SC Verl) und Tim Drexler (TSG 1899 Hoffenheim) sowie Mittelfeldspieler Eryk Grzywacz (VfL Wolfsburg) und Stürmer Janis Antiste (Sassuolo Calcio) verpflichtet.

«Alle sind Optionen, alle machen einen guten Eindruck, auch im Training», berichtete Klose vor dem Gastspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in Magdeburg. Für den für knapp zehn Millionen Euro an den VfB Stuttgart verkauften Finn Jeltsch wird Drexler spielen, wie Klose ankündigte.

Die Nürnberger wollen für das 0:4 zu Hause in der Hinrunde Revanche nehmen. «Ich kenne meine Mannschaft. Wenn es sie wurmt, zu Hause 0:4 zu verlieren, dann möchte sie es so schnell wie möglich wiedergutmachen. Ich gebe ihr am Samstag die Chance», sagte Klose.