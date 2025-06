Kloses Nürnberg holt jungen Torwart vom BVB

Der 1. FC Nürnberg hat sich auf der Torwartposition ein weiteres Talent gesichert. Der 19 Jahre alte Robin Lisewski kommt von Borussia Dortmund zum Team von Trainer Miroslav Klose nach Franken, wie der FCN mitteilte. Lisewski war in der abgelaufenen Saison Kapitän von Dortmunds A-Jugend und blieb in 24 Ligaspielen zwölfmal ohne Gegentor. Im Achtelfinal-Rückspiel der Profis in der Champions League gegen den OSC Lille stand der polnische U19-Nationalspieler als Ersatztorwart im Kader.

Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou sagte über den Neuzugang: «Robin wurde intensiv von unserem Torwarttrainer Dennis Neudahm beobachtet und bringt viel Potenzial mit. Er verfügt mit seiner Physis bereits über starke Voraussetzungen, nun wollen wir gemeinsam weiter an seiner Entwicklung im Torwartspiel arbeiten.»