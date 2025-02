Köln verspielt Tabellenführung - 1:1 im hitzigen Rhein-Derby

Ausgerechnet Fortuna Düsseldorf hat wenige Tage vor Karneval für Katerstimmung beim Rhein-Rivalen 1. FC Köln gesorgt. Durch ein spätes Gegentor zum 1:1 (0:0) haben die Kölner gegen die Fortuna am Sonntag die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga an den Hamburger SV verloren.

Die Hanseaten hatten bereits am Freitagabend Verfolger 1. FC Kaiserslautern klar mit 3:0 (1:0) besiegt. Der Aufstiegskampf bleibt weiterhin spannend, der Abstand zwischen Spitzenreiter HSV und dem Tabellenfünften Düsseldorf beträgt nur vier Zähler.

Ausgleich in der Schlussminute

«Das Hinspiel haben wir 2:2 gewonnen, heute haben wir 1:1 gewonnen», sagte Fortuna-Trainer Daniel Thioune sichtlich erfreut, nachdem Isak Bergmann Johannesson per Handelfmeter für Düsseldorf in der 90. Minute zum 1:1-Endstand getroffen hatte. Doch Thioune schob selbstkritisch nach: «Aber wir haben das Fußballspielen erst nach dem Rückstand entdeckt.»

Dementsprechend frustriert waren die Kölner, die wie beim 2:2 im Hinspiel in Düsseldorf wieder einen späten Ausgleichstreffer hinnehmen mussten. «Wir waren die bessere Mannschaft. Das darf so nicht passieren», schimpfte Florian Kainz, der in der 67. Minute das 1:0 für den FC erzielt hatte.

«Das fühlt sich bitter an», sagte FC-Trainer Gerhard Stuber. «Wir haben das Spiel dominiert und dem Gegner gar nichts gegeben. So ein Blackout darf uns nicht passieren», meinte der Kölner Chefcoach nach dem Aussetzer von Joel Schmied, der zum Handelfmeter geführt hatte.

HSV punktet als einziges Topteam dreifach

Wäre es beim Führungstreffer von Kainz im Rhein-Derby geblieben, hätten die Kölner nicht nur den HSV wieder von Rang eins verdrängt, sondern auch den Vorsprung auf den Tabellendritten Kaiserslautern auf vier statt nun zwei Punkte ausgebaut.

Doch der HSV, der mit Merlin Polzin erst als Interims- und dann als Cheftrainer seit zehn Ligaspielen ungeschlagen ist, bleibt vorerst das Maß der Dinge in der Liga. Die Hamburger haben auch als einzige der Topmannschaften an diesem 23. Spieltag dreifach gepunktet.

Verfolger wie Köln, Düsseldorf und der SC Paderborn, der 1:1 bei Hannover 96 spielte, kamen nicht näher heran - im Gegenteil. Und der 1. FC Magdeburg, der zuletzt auswärts einen Sieg nach dem anderen gefeiert hatte, kassierte diesmal beim Karlsruher SC ein 1:3 - nach 1:0-Führung.

Doch es bleibt weiter spannend. «Mental ist meine Mannschaft da», sagte Fortuna-Trainer Thioune nach dem gefühlten Sieg in Köln selbstbewusst: «Wir werden dabei sein, wenn es um die ersten Plätze in der Tabelle geht.»

Handelfmeter für Düsseldorf. Foto: Marius Becker/dpa