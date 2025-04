Kölner Dämpfer im Aufstiegsrennen durch Traumtor von Reese

Mit dem dritten Sieg nacheinander hat Hertha BSC die Rückkehr des 1. FC Köln an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verhindert und den Rheinländern im Aufstiegskampf einen Dämpfer versetzt. Die Berliner gewannen nach zwei Niederlagen gegen die Rheinländer in der laufenden Saison die dritte Partie am Samstagabend mit 1:0 (0:0) und entledigten sich der größten Abstiegssorgen.

Die zuvor in der Liga dreimal siegreichen Kölner stehen mit weiterhin 50 Punkten auf Rang zwei, die Berliner verbesserten sich mit 35 Punkten zunächst auf Rang elf. Vor 50.000 Zuschauern im RheinEnergieStadion erzielte Fabian Reese (46.) das Siegtor für die Gäste.

Maza trifft nur den Pfosten

In der sehr intensiven Partie suchten die von Trainer Stefan Leitl gut eingestellten Berliner von Beginn an ihre Chance und hatten nach Martin Winkler (16. Minute), der völlig frei stehend über den Ball schlug, durch Ibrahim Maza die beste Möglichkeit. Doch der algerische Nationalspieler scheiterte nach feinem Pass von Reese an FC-Torhüter Marvin Schwäbe und dem Außenpfosten.

Die zuvor in neun Pflichtspielen vor eigenem Publikum unbesiegten Kölner hingegen taten sich lange Zeit schwer. Lediglich ein Schuss von Eric Martel (27.), der knapp am linken Pfosten vorbeistrich, brachte größere Gefahr vor dem Hertha-Tor.

Der starke Reese erzielte dann die verdiente Berliner Führung mit einem Traumtor von der rechten Strafraumkante in den linken Torwinkel. Es war sein sechster Treffer in den vergangenen vier Spielen, sein siebter im zwölften Saisoneinsatz insgesamt.

Maza vergibt eine Chance. Foto: Marius Becker/dpa

Kölner Abwehr in höchster Not. Foto: Marius Becker/dpa