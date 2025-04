Krahl vor Rückkehr ins FCK-Tor gegen Nürnberg

Keeper Julian Krahl steht beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern vor einer Rückkehr ins Tor. Der 25-Jährige habe im Mannschaftstraining «gut ausgesehen», sagte FCK-Trainer Markus Anfang vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky). «Wir müssen mal sehen, wie er das verkraftet hat.»

Krahl hatte in den vergangenen Wochen wegen einer Teilruptur des Innenbandes im Knie gefehlt. «Es muss aber alles passen, sonst macht es keinen Sinn, ihn einzusetzen», sagte Anfang mit Blick auf einen möglichen Einsatz gegen den FCN. Krahl habe durch seine Leistungen in dieser Saison eine gute Präsenz und eine gewisse Strahlkraft auf die Mannschaft, so der Coach weiter.

FCK als Spitzenmannschaft? «Dafür fehlt uns noch die Erfahrung»

Obwohl Kaiserslautern sechs Spieltage vor dem Saisonende als Tabellenvierter weiter mitten im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg mitmischt, sieht Anfang sein Team noch nicht als Spitzenmannschaft. «Dafür fehlt uns noch die Erfahrung in der Spitzengruppe der Liga. Auswärts haben wir zuletzt viel zu viele Gegentore bekommen. Zudem gibt es in unserem Spiel noch viele Schwankungen und wir haben auch schon länger nicht mehr zu null gespielt», bemängelte der 50-Jährige.

Für den kommenden Gegner aus Nürnberg dürfte der Auftritt auf dem Betzenberg die letzte Chance sein, mit einem Sieg noch mal an die oberen Plätze heranzurücken. «Sie haben einen ähnlichen Ansatz wie wir. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Aber wir haben den Heimvorteil mit der Unterstützung unserer Fans auf unserer Seite», sagte Anfang.

Neben dem Langzeitverletzten Hendrick Zuck (Kreuzbandriss) fällt auch Afeez Aremu aus. Der Mittelfeldspieler zog sich im Training einen Kapselabriss in der Schulter zu und muss operiert werden.