KSC gewinnt Testspiel gegen Aarau

Der Karlsruher SC hat das Testspiel gegen den FC Aarau gewonnen. Im Badenia Stadion setzte sich das Team von Trainer Christian Eichner gegen den Schweizer Fußball-Zweitligisten mit 2:1 (1:1) durch. Beim vierten Testspiel in der Saisonvorbereitung gab Neuzugang Hans Christian Bernat sein Debüt im KSC-Tor. Zuletzt hatte der KSC in einem Vorbereitungsspiel 4:5 gegen den Regionalligisten Bahlinger SC verloren.

Für den KSC geht es vom 13. bis 21. Juli ins Trainingslager im österreichischen Neukirchen. Währenddessen stehen am 15. Juli ein Test gegen Ferencváros Budapest sowie am 20. Juli gegen den FC St. Pauli an. Sein letztes Testspiel bestreitet der KSC am 26. Juli gegen den SSV Ulm, ehe es am 2. August zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga zum Heimduell gegen Preußen Münster kommt.