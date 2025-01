KSC-Rückkehrer Kaufmann fällt mehrere Wochen aus

Der erste Einsatz von Rückkehrer Mikkel Kaufmann für den Karlsruher SC hat eine längere Pause zur Folge. Der Stürmer zog sich beim 1:2 in Nürnberg eine Verletzung am Außenband des linken Knöchels zu und muss «ein paar Wochen» pausieren, teilte der badische Fußball-Zweitligist mit. Die Verletzung werde konservativ behandelt.

Das Comeback des Angreifers endete damit für den Spieler und für den Club äußerst unglücklich. Nach 53 Minuten war der Däne in Nürnberg vom Platz gehumpelt, nachdem er umgeknickt war.

Kaufmann sollte wichtige Rolle einnehmen

Der 24-Jährige sollte eigentlich Torjäger Budu Siwsiwadse ersetzen, der in der Winterpause vom Karlsruher SC zum Erstligisten 1. FC Heidenheim wechselte.

«Die Erwartungshaltung an ihn ist, dass er vom ersten Tag an das einbringt, was in ihm steckt», hatte Trainer Christian Eichner vor dem Spiel in Nürnberg gesagt. «Und dieses Selbstbewusstsein und diese Rückendeckung, die versuchen wir ihm separat zu geben - das wird er spüren und dann soll er einfach da weitermachen, wo er damals aufgehört hat.»

Kaufmann kam auf Leihbasis aus Heidenheim zurück zum KSC und hat einen Vertrag bis zum Saisonende. Bereits in der Saison 2022/23 trug er das KSC-Trikot und erzielte in 32 Pflichtspielen zehn Tore.