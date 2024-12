Magdeburg klettert wieder: 2:1-Auswärtserfolg in Münster

Der 1. FC Magdeburg hat mit dem sechsten Auswärtssieg der Saison den Anschluss an die Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga wieder hergestellt. Im Gastspiel bei Aufsteiger Preußen Münster siegten die Elbestädter vor 12.422 Zuschauern mit 2:1 (1:1). Baris Atik (12.) und Marcus Mathisen (54.) trafen für den FCM, Joshua Mees (38.) für Münster. Magdeburg liegt mit 24 Punkten auf Rang fünf, Münster bleibt mit zwölf Punkten Vorletzter.

Die erste gefährliche Aktion setzten die Gastgeber, doch Niko Koulis' Kopfball (5.) ging am Tor vorbei. Besser machte es Atik, der den Ball nach einer Halbfeldflanke per Kopf unhaltbar im Eck platzierte. Mehr Sicherheit gab das den Magdeburgern allerdings nicht, Münster belohnte sich mit dem Ausgleich durch Mees (38.). Magdeburgs Defensive hatte sich überlaufen lassen und die Zuordnung verloren.

Nach einem Dreifachwechsel der Gäste mussten sich die Teams nach der Pause erst wieder finden. Dem FCM gelang das schneller: Mathisen traf per Kopf. Erneut konnten die Magdeburger die Partie jedoch nicht unter Kontrolle bringen. Münster war allerdings meist nur nach Standards gefährlich, doch Magdeburg nutzte seine Konterchancen nicht. So blieb es bis in die Nachspielzeit spannend, die Mannschaft von Trainer Christian Titz brachte schließlich die Führung über die Zeit.

Joshua Mees (M) erzielte das 1:1 für Münster Foto: Friso Gentsch/dpa