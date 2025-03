Miller-Verlängerung beim KSC: «Sehr, sehr gutes Zeichen»

Coach Christian Eichner vom Karlsruher SC wertet die Vertragsverlängerung des langjährigen Torwart-Trainers Markus Miller als Indiz für die positive Atmosphäre im Club. «Dass jeder Trainer sein Ja gegeben hat, zeigt, dass die Stimmung hier sehr, sehr gut ist. Dass die Menschen alle sehr, sehr gerne jeden Tag zur Arbeit kommen», sagte Eichner vor dem Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00/Sky) bei Hertha BSC. «Es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass Markus an Bord bleibt.»

Kurz vor der Pressekonferenz war die Mitteilung veröffentlicht worden. Bereits zuvor hatten Eichner selbst, seine Assistenten Zlatan Bajramovic und Sirus Motekallemi sowie die beiden Athletiktrainer Florian Böckler und Wendelin Wäcker ihre Arbeitspapiere verlängert. Da sich in seinem Trainerteam nun also nichts ändern wird, hofft Eichner auf einen Schub für seine Spieler. So könne jeder seine Leistung im bekannten Umfeld entfalten, sagte er.

Mehr als 5.500 Karlsruhe-Fans fahren mit nach Berlin

Nach einer bislang durchwachsenen Rückrunde hofft Eichner außerdem auf mehr «Leichtigkeit und Lust am Spiel mit Ball», sagte der 42-Jährige. «Ich glaube, das trifft es ganz gut, weil damit einher schon auch mehr Aktionen nach vorn kommen, mehr Torchancen kommen werden.»

Im Berliner Olympiastadion wird der Tabellen-Zehnte von mehr als 5.500 eigenen Fans unterstützt. «Ich weiß nicht, wie oft man noch mal vor so einer Kulisse spielt», sagte Eichner. «Der Rasen wird großartig sein. Und deswegen ist es ein Gesamtpaket, das man als Spieler nutzen sollte.»

Markus Miller kümmert sich auch in Zukunft um die KSC-Keeper. Foto: Uli Deck/dpa