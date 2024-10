Negativserie geht weiter: Lautern verliert in Elversberg

Die sportliche Talfahrt des 1. FC Kaiserslautern geht ungebremst weiter. Die Pfälzer verloren das Nachbarschaftsduell bei der SV Elversberg mit 0:1 (0:0) und sind seit nunmehr fünf Zweitliga-Spielen sieglos. Muhammed Damar erzielte in der 66. Minute das einzige Tor vor 9.502 Zuschauern in der ausverkauften Arena an der Kaiserlinde. Während Elversberg in der Tabelle mit zwölf Punkten vorerst auf Rang acht kletterte, fiel der FCK mit neun Zählern zunächst auf Rang zwölf zurück.

Dabei waren die Gäste im Derby in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Marlon Ritter in der 23. Minute per direktem Freistoß und Daisuke Yokota (40.) vergaben dabei die besten Lauterer Möglichkeiten. Auf der Gegenseite setzte Elversbergs Fisnik Asllani in der Nachspielzeit einen Schuss über die Latte.

Vier Minuten nach Wiederanpfiff hätte Asllani zur Führung treffen müssen, doch nach einer Hereingabe Elias Baums verfehlte er das Tor. Danach hatten die Gastgeber die Partie im Griff. Nachdem Lukas Petkov noch zwei gute Chancen vergeben hatte, erzielte Damar die verdiente Führung.

Asllani hätte die Partie entscheiden können, doch FCK-Torwart Julian Krahl parierte glänzend. Weil sich Kaiserslautern in der Schlussphase keine Chancen mehr herausspielen konnte, blieb es aufgrund der Elversberger Leistungssteigerung beim verdienten Sieg der Saarländer.