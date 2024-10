«Nicht richtig»: Schalke-Coach über Differenzen mit Koeman

Der neue Schalke-Trainer Kees van Wonderen hat während seines Jobs als Assistent von Ronald Koeman in der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft oft eine andere Meinung als der Bondscoach gehabt. «Ich habe in der Zeit als Co-Trainer gemerkt: Du bist nicht mehr am Steuer! Es kam vor, dass ich nach links wollte, er aber nach rechts. Ich habe ihm damals schon früh gesagt, dass es schwer für mich ist», sagte der 55-Jährige der «Sport Bild».

Zwischen März 2018 und Dezember 2019 arbeitete van Wonderen als Assistent der Elftal. Er habe mehr selbst bestimmen wollen. «Irgendwann habe ich es selbst beendet. Co-Trainer der Niederlande zu sein war eine tolle Erfahrung, aber es fühlte sich für mich dann nicht mehr richtig an», sagte van Wonderen, der danach als Chefcoach die Go Ahead Eagles aus Deventer und den SC Heerenveen trainierte.

Die erste Zweitliga-Partie unter dem neuen Trainer hatte Schalke verloren. Der frühere Bundesligist unterlag am Samstag mit 0:1 bei Hannover 96. Derzeit steht der Traditionsclub auf dem 14. Tabellenrang.