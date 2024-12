2. Fußball-Bundesliga Nürnberg wird in Elversberg nach nächster Führung düpiert

Der 1. FC Nürnberg kann in der 2. Liga nicht mehr gewinnen. In Elversberg gibt es ein 1:2, das fünfte sieglose Spiel am Stück. Der Kapitän spricht vom «schlechtesten Spiel seit Wochen».