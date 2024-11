Nullnummer in Braunschweig - Regensburg holt Auswärtspunkt

Eintracht Braunschweig hat gegen den Tabellenletzten Jahn Regensburg einen Heimsieg verpasst. Im Keller-Duell der 2. Fußball-Bundesliga kamen die ersatzgeschwächten Niedersachsen nur zu einem 0:0. Vor gut 19 000 Zuschauern vergab das Team von Trainer Daniel Scherning einen möglichen Befreiungsschlag. Für Regensburg und den neuen Trainer Andreas Patz war die Nullnummer in Niedersachsen nach den beiden Niederlagen auf Schalke und gegen Magdeburg der erste Punktgewinn in der Fremde in dieser Saison. Für die eigentlich heimstarken Braunschweiger gab es Pfiffe von den Fans. Denn die bislang auswärts punktlosen Regensburger waren im Eintracht-Stadion näher dran am Siegtreffer, bleiben mit nunmehr acht Punkten aber Tabellenletzter. Braunschweig hat 13 Punkte gesammelt und ist vor eigenem Publikum weiter ungeschlagen. Für die Niedersachsen geht es in Düsseldorf weiter, Regensburg spielt dann vor eigenem Publikum gegen Köln.

