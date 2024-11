Paderborn verpasst Sprung an die Spitze

Der SC Paderborn hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga knapp verpasst. Die Ostwestfalen mussten im Top-Spiel am Samstagabend bei Fortuna Düsseldorf in der Nachspielzeit noch das 1:1 (0:0) hinnehmen und bleiben somit wie die Düsseldorfer mit 21 Punkten hinter Spitzenreiter Hannover (22), der am Sonntag noch in Elversberg spielt. Vor 35.969 Zuschauer in der Düsseldorfer Arena kamen die Paderborner durch ein Eigentor von Valgeir Fridriksson nach einem Schuss von Aaron Zehnter (61. Minute) zum 1:0, ehe Felix Götze (90.+5) mit einem Eigentor noch der Fortuna einen Punkt bescherte.

Zwei glückliche Eigentore

Fortunas Coach Daniel Thioune veränderte seine Elf nach der Negativserie auf drei Positionen und setzte dabei erstmals seit mehr als zwei Monaten wieder auf Stabilisator Marcel Sobottka im defensiven Mittelfeld. Beide Teams waren eher auf Absicherung als auf Spektakel bedacht und erspielten sich auch wenige Torchancen. Emmanuel Iyoha für die Gastgeber und Adriano Grimaldi für die Paderborner vergaben noch die besten Möglichkeiten im ersten Abschnitt.

Nach einer Stunde überlisteten die Gäste mit viel Glück nach einer Eingabe von Zehnter aus spitzem Winkel die Fortuna-Abwehr durch ein Eigentor und mussten in der letzten Minute der Nachspielzeit durch Götze ebenfalls ein Eigentor zum 1:1 hinnehmen.

Paderborner Jubel nach dem 1:0.