2. Fußball-Bundesliga Polzin über HSV-Aufstieg: «Finden wieder in die Spur»

Steffen Baumgart ist weg, Bruno Labbadia noch nicht da: Beim Spiel in Karlsruhe heißt der HSV-Trainer Merlin Polzin. An eine dauerhafte Chance glaubt er nicht - aber an das große Ziel seines Clubs.