Punkte oberste Priorität für Darmstadt - Hornby zurück

Der SV Darmstadt 98 ist sich seiner gefährlichen Lage im Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga bewusst. «Deswegen sind wir sehr wachsam, aber keineswegs panisch», sagte Coach Florian Kohfeldt vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth. Aber noch habe man die Gelegenheit, das Thema Klassenerhalt zeitnah zu finalisieren, betonte er.

Am besten natürlich mit einem Sieg gegen die Franken im ersten Heimspiel seit einem Monat. Doch zuletzt klaffte ein Loch zwischen der Leistung und den Ergebnissen - das lässt die Hessen im Keller feststecken. Gegen den Tabellennachbarn Fürth soll sich das nun endlich ändern. «Die Grundeinstellung und auch die Grundleistung machen mir Hoffnung, auch die Stimmung in der Mannschaft, wie sie damit umgeht», sagte Kohfeldt.

Wieder mehr Personal - Hornby zurück

Die Saison wolle er so nicht stehenlassen. «Es passt nicht zu den Spielverläufen und genügt nicht unseren Ansprüchen, was wir seit Januar an Punkten geholt haben. Der grundsätzliche Sinn dieses Spiels ist es, zu gewinnen. Und nicht, tolle Leistungen zu bringen», sagte der 42-Jährige. Er spiele am liebsten schön und gewinne. Wenn das nicht gehe, dann würde er einfach nur gern gewinnen.

Personell hat er gegen Fürth wieder mehr Möglichkeiten. Erstmals seit Monaten wird der Kader 20 Spieler umfassen. Fraser Hornby kehrt nach seiner Gelbsperre zurück und soll im Sturm für Tore sorgen. Auch Meldin Dreskovic ist wieder eine Option - wie auch Philipp Förster. «Vielleicht reicht es für eine Halbzeit», sagte Kohfeldt.