SC Paderborn nur 0:0 gegen Aufsteiger Ulm

Der SC Paderborn hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga nicht verteidigen können. Die Ostwestfalen kamen in einem Spiel mit sehr wenigen Torchancen gegen den Aufsteiger SSV Ulm nicht über ein 0:0 hinaus. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok rutschte auf den fünften Tabellenplatz ab. Für die Mannschaft von Ulms Coach Thomas Wörle bedeutete das Remis den ersten Punktgewinn in dieser Zweitligasaison. Es war das erste Pflichtspiel überhaupt in dem sich der SC Paderborn und der SSV Ulm gegenüberstanden.

Beide Teams starteten vor rund 12.000 Zuschauern in der Home-Deluxe-Arena mit viel Tempo und Energie in das Spiel. Paderborn übernahm dann mehr und mehr die Kontrolle. Bis zur 20. Minute blieben nennenswerte Strafraumszenen aber auf beiden Seiten aus. Dann setzte Paderborns Stürmer Sven Michel einen Kopfball aus zehn Metern knapp neben das Tor. Die beste Chance für die Gäste in Halbzeit eins hatte Ulms Neuzugang Semir Telalovic (37.) ebenfalls per Kopf.

Auch nach der Pause spielte sich die Partie meist im Mittelfeld ab. Die beste Chance auf den Führungstreffer hatte Paderborns Laurin Curda (62.), der nach einer Ecke relativ frei am zweiten Pfosten auftauchte, den Kopfball aber nur an den Außenpfosten setzte. In der Nachspielzeit sah Ulms Torwarttrainer Holger Betz (90.+6) wegen Meckerns die Rote Karte.