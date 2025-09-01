Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Fußball
Icon Pfeil nach unten

Schalke 04 holt Angreifer Gomis aus der Schweiz

Fußball

Schalke 04 holt Angreifer Gomis aus der Schweiz

Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden