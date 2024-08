Schalke nur 2:2 in Magdeburg - Fortuna auf Rang zwei

Der FC Schalke 04 kommt in der 2. Fußball-Bundesliga nicht richtig in Fahrt, konnte aber beim 2:2 beim 1. FC Magdeburg immerhin die zweite Auswärtsniederlage nacheinander abwenden. Kapitän Kenan Karaman rettete seinem Team nach 1:2-Rückstand durch die Treffer von Magdeburgs Marcus Mathisen (40.) und Martijn Kaars (45.+2) das Remis. Moussa Sylla hatte die Schalker schon in der 8. Minute in Führung gebracht.

Der Vorjahresdritte Fortuna Düsseldorf kam durch einen späten Doppelschlag von Dzenan Pejcinovic, der im Nachschuss seines vergebenen Elfmeters traf, und Danny Schmidt (81./82.) beim 2:1 beim SSV Ulm zum zweiten Auswärtssieg der Saison und eroberte mit sieben Punkten den zweiten Tabellenplatz. Der Ulmer Felix Higl sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter für den Führungstreffer des Aufsteigers (41.).

Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 verpasste beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg den ersten Saisonsieg und steht auf dem Relegationsplatz. Isac Lindberg hatte den Führungstreffer für die Gastgeber erzielt (23.), Michal Sevcik traf zum Ausgleich für die Nürnberger (62.).

