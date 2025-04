Siewerts klare Forderung an Fürther Profis gegen Köln

Trainer Jan Siewert richtet vor dem schwierigen Heimspiel der SpVgg Greuther Fürth gegen Aufstiegsanwärter 1. FC Köln eine klare Forderung an seine Mannschaft. Und die lautet: Intensität. Beim jüngsten 0:1 in Darmstadt hatte der 42-Jährige diese vermisst. «Es geht darum, die Intensität, die wir für unser Spiel brauchen, an den Tag zu legen», mahnte Siewert.

Zudem setzt er am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga im heimischen Ronhof auf Kapitän Branimir Hrgota, der nach einer Gelb-Sperre das Offensivspiel wieder beleben soll. «Es ist klar, dass Brane, wenn er wieder zurück ist, auch Teil unserer Mannschaft sein wird», kündigte der Fürther Coach an.

«Egal, ob Bankspieler oder Stammspieler»

Mit 34 Punkten ist das Kleeblatt vor den letzten sechs Spieltagen noch nicht fix gesichert, auch wenn das Polster auf Relegationsplatz 16 mit sieben Zählern beruhigend erscheint. Siewert rückt jedoch das Auftreten und die Leistung auf dem Platz in den Fokus.

«Wir brauchen eine fokussierte Leistung», sagte Siewert. Es gehe darum, im Saisonendspurt «Konstanz in die Leistung bekommen» - und zwar mit der Bereitschaft zu hoher Intensität bei Sprints, Tiefelläufen, Zweikämpfen.

«Egal, ob Bankspieler, egal, ob Stammspieler, es geht darum, dass wir bereit sind, diese Spiele einfach zu gewinnen», sagte der Trainer: «Köln hat Intensität und entwickelt immer wieder Phasen der Dominanz. Das gilt es wegzuhalten und zu bekämpfen.»