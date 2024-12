Spitzenreiter Paderborn nur 1:1 in Magdeburg

Der SC Paderborn ist in der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Magdeburg nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. Die Ostwestfalen könnten deshalb am Samstag die Tabellenführung verlieren. Philipp Hercher (57. Minute) brachte den heimschwachen FCM vor 20.665 Zuschauerinnen und Zuschauern in Führung, dem früheren Magdeburger Raphael Obermair (69.) gelang per Foulelfmeter der Ausgleich für Paderborn.

SCP-Trainer Lukas Kwasniok hatte seine Startelf nach dem 2:4 gegen Schalke 04 auf drei Positionen verändert. Im Tor bekam Pelle Boevink erstmals wieder den Vorzug. Sein Klärungsversuch gegen Baris Atik landete direkt vor den Füßen von Hercher, der von der Strafraumkante den Ball überlegt ins Tor schoss.

Bis dahin war Paderborn die bessere Mannschaft gewesen, hatte durch Calvin Brackelmann und dann im Nachschuss durch Tjark Scheller die Großchance zur Führung (22.). Doch erst rettete Magdeburgs Martijn Kaars auf der Linie, dann blockte die Abwehr den Nachschuss. Kurz vor dem Wechsel verhinderte FCM-Torhüter Dominik Reimann per Fußabwehr gegen Filip Bilbija die Gästeführung (43.).

Loric früh verletzt raus

Die Magdeburger, die schon nach fünf Minuten Samuel Loric mit Verdacht auf eine Sprunggelenksverletzung auswechseln mussten, waren nach der Führung eigentlich das bessere Team. Genau in dieser Phase traf aber Reimann den eingewechselten Felix Platte beim Klärungsversuch direkt am Kopf. Den folgenden Strafstoß verwandelte Obermair sicher zum Ausgleich.

Lukas Kwasniok, Trainer von Paderborn, holte noch einen Punkt mit seinem Team.