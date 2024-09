2. Fußball-Bundesliga SSV Ulm gegen Nürnberg ohne Gaal und Keller

Ulms Verteidiger Tom Gaal und Stürmer Aaran Keller fallen wegen Verletzungen am Sprunggelenk am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg aus. Der SSV hofft in der Partie auf den ersten Saisonsieg