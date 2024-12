SSV Ulm verlängert langfristig mit Torwart Ortag

Fußball-Zweitligist SSV Ulm hat den Vertrag mit seinem Torwart Christian Ortag langfristig verlängert. Die neue Vereinbarung laufe bis zum 30. Juni 2028, teilte der Tabellen-16. mit. Der 29-Jährige spielt seit 2018 für die Ulmer und stieg mit ihnen im Sommer in die zweite Liga auf. Wegen eines Schlüsselbeinbruchs kam Ortag seit Ende September jedoch nicht zum Einsatz.

«Chris Ortag ist für uns ein immens wichtiger Spieler und Charakter», sagte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele. «Er verkörpert die Werte unseres Vereins und der Mannschaft und hat in den letzten Jahren herausragende Leistungen gebracht. An den Erfolgen, die wir gemeinsam feiern konnten, hat er einen sehr großen Anteil.» Die Entwicklung in den vergangenen Jahren mit dem Durchmarsch von der vierten in die zweite Liga sei außergewöhnlich, meinte Ortag. Er sei «überglücklich, weiterhin ein Teil davon zu sein».