Tabellenführer Fortuna Düsseldorf verliert erneut

Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf hat schon wieder gepatzt und droht am elften Spieltag komplett aus den Aufstiegsrängen zu fallen. Beim bisherigen Vorletzten Preußen Münster kassierte das Team von Fußballtrainer Daniel Thioune beim 0:1 (0:1) die zweite Niederlage am Stück und die dritte aus den vergangenen vier Spielen. Für den Aufsteiger sicherte Jano ter Horst (26. Minute) wichtige drei Punkte.

Durch den zweiten Saisonsieg vor 12.422 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Hammer Straße sprang das Team von Trainer Sascha Hildmann vorerst auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Die Fortuna bleibt zumindest bis Samstag noch Tabellenführer, kann am Wochenende aber gleich von drei Teams überholten werden.

Preußen-Keeper Johannes Schenk überzeugt

Schon in der Vorwoche hatte die Fortuna unnötig 3:4 gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren und es verpasst, sich in der Tabelle abzusetzen. Wie gegen die Pfälzer war Düsseldorf auch in Münster die bessere Mannschaft, patzte aber in der Defensive wieder entscheidend. Zudem erwischte Preußen-Keeper Johannes Schenk einen ganz starken Tag.

Der Außenseiter ging mit dem ersten Ball aufs Fortuna-Tor in Führung. Rechtsverteidiger ter Horst nickte per Kopf ein und nutzte eine der aktuell viel zu vielen Abwehrpatzer des Tabellenführers. Vor allem in der zweiten Halbzeit machten die Rheinländer Dauerdruck auf das Preußen-Tor, hatten dabei aber Pech und agierten teilweise zu ideenlos.

Icon Vergrößern Drei Niederlagen aus vier Spielen: Fortuna-Coach Thioune. Foto: Friso Gentsch/dpa Icon Schließen Schließen Drei Niederlagen aus vier Spielen: Fortuna-Coach Thioune. Foto: Friso Gentsch/dpa