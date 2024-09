Trainer-Altmeister Funkel: Fortuna «Überraschung der Saison»

Der starke Saisonstart von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga hat Ex-Trainer Friedhelm Funkel angesichts der jüngeren Vergangenheit sehr überrascht. Vor dem Rheinderby am heutigen Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln zeigt sich der 70-Jährige von seinem früheren Team sehr angetan.

«Ich habe gesagt, dass Fortuna im oberen Drittel mitspielen wird, aber aufgrund der Abgänge der drei Leistungsträger Engelhardt, Tzolis und Tanaka habe ich nicht damit gerechnet, dass sie so gut aus den Startlöchern kommen», sagte Funkel bei Sport1 über den Tabellenführer - und lobte den Coach: «Ein Riesenkompliment an Daniel Thioune, der nicht nur diese drei Spieler ersetzen, sondern auch noch dieses unverständliche Scheitern in der Relegation aus den Köpfen kriegen musste.»

Die Fortuna hatte den Aufstieg in die Bundesliga im Frühjahr verpasst, weil sie in der Relegation trotz eines 3:0-Sieges im Hinspiel auswärts in Bochum im Rückspiel schwer patzten und doch noch im Elfmeterschießen verloren. «Da wusste keiner, wie das passieren konnte. Dass Daniel die Mannschaft so schnell wieder in den Griff bekommt, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist für mich die positivste Überraschung der noch jungen Saison», sagte Funkel.