Trotz zweimal Gelb-Rot: Hannover und Hertha trennen sich 0:0

In einem umkämpften letzten Spiel vor der Winterpause kommen Hannover 96 und Hertha BSC in der 2. Fußball-Bundesliga nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Trotz zweier Platzverweise gegen Hannovers Fabian Kunze (57. Minute) und Herthas Marton Dardai (89.) fehlte es beiden Mannschaften beim 0:0 im Angriff an Durchschlagskraft.

Das Ergebnis dürfte beide Aufstiegsaspiranten zum Weihnachtsfest kaum zufriedenstellen. Hannover verpasst erneut den Sprung zurück in die Aufstiegsränge. Die Berliner rutschen immer mehr an das untere Tabellenende heran.

Hannover nutzt Chancen nicht

Vor 49.000 Zuschauern im Hannoveraner Stadion erspielten sich die Gäste die erste Großchance. Den Schuss von Herthas Derry Scherhant entschärfte Hannovers Sei Muroya mit einer starken Grätsche (13.). Hannover wurde mit der Zeit immer dominanter, nutzte jedoch die eigenen Chancen nicht. Hyunju Lee schoss aus kurzer Distanz über das Tor (19.), auch Havard Nielsen scheiterte an Hertha-Torwart Tjark Ernst (33.).

Zweimal Gelb-Rot nach der Pause

Nach der Pause gelang beiden Mannschaften wenig. Eine knappe halbe Stunde vor Schluss stellte Schiedsrichter Daniel Schlager dann aber Hannovers Fabian Kunze mit Gelb-Rot vom Platz (57.). Die Berliner witterten nun ihre Chance und gingen in die Offensive. Hannover-Schlussmann Ron-Robert Zieler parierte gleich zweimal stark. Herthas Dardai musste nach der zweiten Gelben Karte ebenfalls vom Platz.