Ulm verleiht Offensivmann Castelle nach Aachen

Fußball-Zweitligist SSV Ulm leiht Offensivspieler Niklas Castelle bis zum Saisonende an den Drittligisten Alemannia Aachen aus. Der 22-Jährige war im Sommer von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 zu den Schwaben gewechselt, kam für diese seitdem aber nur zu vier Kurzeinsätzen.

Die Ulmer bereiten sich seit Donnerstag in Belek auf die Rückrunde vor. Castelle war zunächst noch mit in die Türkei gereist, hatte das Trainingslager am Abend dann aber schon wieder verlassen. In der Zweitliga-Tabelle liegen die Ulmer nach 17 Spieltagen auf dem Relegationsrang 16.