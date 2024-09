Ungeschlagen-Status fände Zorniger im April «richtig geil»

Bei der SpVgg Greuther Fürth haben Trainerstab, Fußball-Profis und auch die Betreuer in der Länderspielpause «mal komplett runtergefahren». Das berichtete Chefcoach Alexander Zorniger vor dem Zweitliga-Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen die SV Elversberg, in dem der Tabellendritte nun wieder erfolgreich hochfahren will.

Der aktuelle Ungeschlagen-Status soll auch nach dem 5. Spieltag gelten, wobei Zorniger diesen im frühen Stadium der Spielzeit nicht überbewertet. «Im April (2025) fände ich es richtig geil, im Moment ist es überschaubar.» Aber noch ungeschlagen zu sein, inklusive DFB-Pokal, gebe seinen Spielern «ein gutes Gefühl, mit dem du auf den Platz gehst».

Fehlen wird vorerst Marco Meyerhöfer, der sich im Training eine Wadenblessur zugezogen hat. Zorniger plant personell keine größeren Umstellungen, auch wenn sich die Reservisten im Training und bei den Spielen anzubieten versuchten. «Aufgedrängt haben sich alle. Aber die, die gespielt haben, auch», sagte er zur erstmal gefundenen Top-Formation.

Ein Kader, «der uns Möglichkeiten gibt»

Zorniger zeigt Verständnis dafür, dass «zehn Minuten Einsatzzeit für Spieler oft schwer zu akzeptieren» seien. Doch für den Verein und für ihn als Trainer sei «das Gold wert», wenn er über einen breit aufgestellten Kader verfüge, «der uns Möglichkeiten gibt».

Damit passt die Ausgangslage, um gegen Elversberg vor rund 11.000 erwarteten Zuschauern im Ronhof die nächsten drei Punkte einzufahren. «Die Jungs sind sehr gut drauf. Wir haben eine Topstimmung in der Mannschaft», berichtete Zorniger.