Video-Ärger beim 1. FC Nürnberg: Hannover 96 jubelt

Erst nach einem Aufreger um den Video-Referee hat Hannover 96 die Heimserie des 1. FC Nürnberg beendet und mischt nun im Aufstiegsrennen wieder mit. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose empörte sich beim 1:2 (1:1) in der 2. Fußball-Bundesliga über den Kölner Keller, der den vermeintlichen Ausgleich zurücknahm. In einer Drangphase der Franken traf Julian Justvan in der 59. Minute, allerdings nach einem Foul von Janis Antiste an Sei Muroya.

Die Nürnberger kassierten nach vier Heimsiegen am Stück ihre erste Niederlage. Hannover konnte nach fünf Remis nacheinander vor 31.961 Zuschauern wieder über einen Dreier jubeln. Mit 38 Punkten sind die ersten drei Tabellenränge für 96 in Reichweite. Der «Club» hat weiter 35 Zähler und verpasste eine dicke Chance.

Reichert reaktionsschnell auf der Linie

Die Nürnberger taten sich lange schwer. Hannover wurde nach einer Eingewöhnungsphase spielerisch immer besser und zeigte cleveres Pressing. Mit einem Kopfball hatte Joshua Knight (21.) die Mega-Chance zur Führung, die Nürnbergs Torwart Jan Reichert auf der Linie reaktionsschnell vereitelte.

Für die überraschende «Club»-Führung sorgte mit seinem elften Saisontor Stefanos Tzimas (36.), der einen Latten-Abpraller von Antiste per Kopf über die Linie drückte. Enzo Leopold (42.) konterte mit einem perfekten Freistoß für Hannover umgehend.

Als die Franken nach dem Seitenwechsel aufdrehten, bestrafte Knight (57.) im Nachsetzen deren defensive Behäbigkeit. Der Unmut auf den Nürnberger Rängen nach dem zurückgenommenen 2:2 durch Justvan war lautstark.

Icon Vergrößern Stefanos Tzimas (r) gelingt die Nürnberger Führung. Foto: Daniel Löb/dpa Icon Schließen Schließen Stefanos Tzimas (r) gelingt die Nürnberger Führung. Foto: Daniel Löb/dpa

Icon Vergrößern Enzo Leopold (r) trifft per Traum-Freistoß für Hannover. Foto: Daniel Löb/dpa Icon Schließen Schließen Enzo Leopold (r) trifft per Traum-Freistoß für Hannover. Foto: Daniel Löb/dpa