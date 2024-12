Wieder nichts: Kloses Nürnberger verlieren auch in Köln

Der 1. FC Nürnberg findet einfach nicht in die Erfolgsspur zurück. Beim 1:3 (0:3) gegen den 1. FC Köln im letzten Auswärtsspiel des Jahres lag das Team von Trainer Miroslav Klose am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga nach einer halben Stunde schon nahezu aussichtslos mit 0:3 in Rückstand. Das Aufbäumen von Kloses Elf führte nur noch zum Tor von Jens Castrop, der in der 59. Minute mit einem Distanzschuss erfolgreich war.

Der starke Damion Downs (6. Minute), Florian Kainz (17./Foulelfmeter) und Denis Huseinbasic (31.) trafen für die Gastgeber vor 50.000 Zuschauern. Während die Kölner Fans kurz vor Weihnachten von der Rückkehr in die Bundesliga träumen dürfen, war es für Klose eine weitere Enttäuschung mit dem FCN - und das nun schon sechste sieglose Ligaspiel am Stück.

Umstrittener Foulelfmeter

Das Kräftemessen der beiden Traditionsvereine lief schnell in Richtung der Gastgeber. Die Kölner waren offensiv sehr effektiv und hatten zudem Glück, dass es nach einer Grätsche von Ondrej Karafiat gegen Downs im Strafraum Foulelfmeter gab. Traf der Nürnberger erst den Ball und dann den Spieler?

Erst nach dem 0:2 meldeten sich die Nürnberger im Spiel an. Sie hatten Chancen durch Mahir Emreli, Stefanos Tzimas und Julian Justvan. Das Spiel war auch nach der Pause weiterhin temporeich und unterhaltsam. Als Castrop zum 1:3 getroffen hatte, ballte Klose am Spielfeldrand die Faust. Die Moral beim «Club» stimmte zwar, aber das Ergebnis war einmal mehr ernüchternd.

Kölns Denis Huseinbasic (r) trifft gegen FCN-Torhüter Jan Reichert (M) zum 3:0. Foto: Marius Becker/dpa

Die Nürnberger Anhänger zünden Pyro-Technik im Kölner Stadion. Foto: Marius Becker/dpa