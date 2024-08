Zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel für Darmstadt

Die Niederlagenserie für den SV Darmstadt 98 geht weiter. Die Lilien unterlagen am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auswärts dem SC Paderborn trotz Führung mit 1:3 (1:0).

Seine Mannschaft habe es den Paderbornern zu leicht gemacht, zu Toren zu kommen, sagte Lilien-Coach Torsten Lieberknecht beim TV-Sender Sky nach der ligaübergreifend sechsten Niederlage in Folge. «Wenn du die Chance nicht machst, dann musst du eben auch mal sauber verteidigen.» In Durchgang eins habe sein Team das noch sehr, sehr gut gemacht, so Lieberknecht.

Nach einer starken ersten Hälfte und der verdienten Führung durch Oscar Vilhelmsson (7.) brach der Bundesliga-Absteiger aber ein. Man habe das Spiel nach der Pause hergegeben, betonte Lieberknecht.

Sebastian Klaas (53.), Filip Bilbija (64.) und Ilyas Ansah (83.) drehten vor 12.972 Zuschauern in der Paderborner Home-Deluxe-Arena den Spielstand und machten den optimalen Saisonstart mit sechs Punkten aus zwei Partien perfekt.

Gute erste Hälfte reicht nicht für einen Punkt

Die Lilien bleiben hingegen weiter ohne Zähler. Dabei erwischten die Gäste einen optimalen Start und nutzten gleich die erste Chance zur Führung, als Vilhelmsson nach schönem Zuspiel von Kai Klefisch ins lange Eck traf. Ermutigt durch die frühe Führung kontrollierte Darmstadt auch danach das Geschehen und störte den Spielaufbau der Ostwestfalen empfindlich.

Erst in der zweiten Halbzeit fand Paderborn besser ins Spiel. Nach einem Abwehrfehler des Gegners zog Klaas von links in den Strafraum und schloss eiskalt ab. Damit geriet Darmstadt mächtig ins Wanken. Bilbija und Ansah sorgten für die Wende zugunsten der Ostwestfalen.

Icon Vergrößern Der SV Darmstadt 98 um Fabian Nürnberger unterlag Paderborn. Foto: David Inderlied/dpa Icon Schließen Schließen Der SV Darmstadt 98 um Fabian Nürnberger unterlag Paderborn. Foto: David Inderlied/dpa

Icon Vergrößern Auch Darmstadts Klaus Gjasula (l.) konnte die Niederlage gegen Paderborn nicht verhindern. Foto: David Inderlied/dpa Icon Schließen Schließen Auch Darmstadts Klaus Gjasula (l.) konnte die Niederlage gegen Paderborn nicht verhindern. Foto: David Inderlied/dpa