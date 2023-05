2. Liga 23/24: Beginn, Spielplan und Termine der kommenden Saison

Im Juli geht die 2. Fußball Bundesliga der Herren in ihre 50. Spielzeit. Infos zum Beginn der 2. Liga 23/24 sowie Spielplan und Termine der Jubiläumsaison gibt es hier.

Auch die 2. Bundesliga geht im Sommer wieder in eine neue Spielzeit. Mit der Saison 2023/24 geht die zweithöchste Spielklasse im deutschen Fußball dann in ihre 50. Austragung. Standardmäßig startet die 2. Bundesliga im Sommer bereits ein wenig früher als das Oberhaus der 1. Bundesliga. So beginnt die 2. Bundesliga im Juli - 18 Mannschaften versuchen an 34 Spieltagen, den Aufstieg beziehungsweise den Klassenerhalt zu realisieren. In der Saison 2022/23 wird es am Ende der 49. Spielzeit noch einmal spannend: Sowohl der SV Darmstadt 98 als auch der 1. FC Heidenheim haben Chancen auf den 1. Platz.

Wann startet die 2. Liga 23/24 im Sommer? Wie sieht der Spielplan aus? Wir liefen Ihnen die wichtigsten Informationen zur anstehenden Austragung der 2. Bundesliga.

2. Fußball Bundesliga 2023/24: Beginn und Eröffnungsspiel der Jubiläumssaison

Die DFL hat das Eröffnungsspiel für die Jubiläumssaison der 2. Fußball Bundesliga für Freitag, den 28. Juli 2023 terminiert. Damit geht die zweithöchste Spielklasse im deutschen Fußball in ihre 50. Austragung und startet etwa drei Wochen vor dem Beginn der 1. Fußball Bundesliga am 18. August.

Spielplan und Termine der 2. Fußball Bundesliga 2023/24

Nach dem Start der 2. Bundesliga am 28. Juli 2023 dauert diese im Zuge der 34 Spieltage und einer Winterpause bis zum Sonntag, dem 19. Mai 2024, an. In der folgenden Übersicht können Sie die relevanten Termine für die kommende Spielzeit entnehmen:

1. - 17. Spieltag : 28. Juli bis 17. Dezember 2023

: 28. Juli bis 17. Dezember 2023 Winterpause : 18. Dezember 2023 bis 18. Januar 2024

: 18. Dezember 2023 bis 18. Januar 2024 18. - 34 Spieltag : 19. Januar bis 19. Mai 2024

: 19. Januar bis 19. Mai 2024 Relegation : 23./ 24. Mai und 27./ 28. Mai 2023

Live-Ticker für die Saison 2023/24 der 2. Fußball Bundesliga

Der Live-Ticker zur 2. Fußball Bundesliga stellt eine Alternative dar, falls Sie nicht die Möglichkeit haben sollten, ein Spiel live im Pay-TV beziehungsweise Stream verfolgen zu können. Durch die Echtzeit-Aktualisierung bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand und verpassen keine wichtigen Ereignisse in der Partie ihrer Wahl.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Die Absteiger der 2. Fußball Bundesliga 2022/23

Noch steht die feste Anzahl der Vereine, die aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga absteigen, nicht fest. Sobald nach der Relegation zur 2. Liga Klarheit herrscht, ergänzen wir die jeweiligen Teams:

SV Sandhausen

Jahn Regensburg

Die Aufsteiger der 2. Fußball Bundesliga 2022/23

Gleiches Spiel wie bei den Absteigern - noch steht nicht fest, wer ins Oberhaus aufsteigt und wer den Sprung verpasst. Der SV Darmstadt wird sicher in die Bundesliga aufsteigen. Am letzten Spieltag der Saison 22/23 wird ein weiterer Aufsteiger feststehen. Ob es auch eine dritte Mannschaft in die Bundesliga schafft, wird über die Bundesliga Relegation 2023 entschieden. Alle Aufsteiger im Überblick:

SV Darmstadt 98

Tabelle der 2. Bundesliga 2023/2024: Ergebnisse und Qualifikationen

Zu guter Letzt stellen wir Ihnen die Bedeutungen der jeweiligen Platzierungen vor: