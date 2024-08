2. Liga 24/25: Übertragung live im TV, Stream und Free-TV

Die 2. Deutsche Fußball-Bundesliga startet dem Spielplan für die Saison 2024/25 zufolge am 2. August 2024 in ihre 51. Spielzeit. Die Namen sind groß: Traditionsvereine wie Hertha BSC Berlin, der 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf, der FC Schalke 04 und der Hamburger SV duellieren sich inzwischen allesamt in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands. Spannend dürfte es mit Blick auf den Kampf um den Aufstieg und dem Weg zurück ins Oberhaus allemal werden.

Vor allem bei den Besucherzahlen könnte die Spielzeit Rekordniveau erreichen. Mit durchschnittlich über 29.000 Zuschauern pro Spiel (laut DFB) in der vorherigen Saison gehört die 2. Bundesliga in dieser Hinsicht zum absoluten Top-Niveau in Europa. Damit schlägt das deutsche Unterhaus sogar Frankreichs Ligue 1 - die erste Liga im Nachbarland, die transfermarkt.de zufolge "nur" 27.000 pro Spiel verzeichnen kann. Mit den abgestiegenen Kölnern und deren Rheinenergiestadion, das nochmals ganze 50.000 Zuschauer fasst, könnten diese Zahlen weiter steigen.

Für diejenigen, die die Spiele nicht vor Ort in den Stadien mitverfolgen, sondern vom heimischen Fernseher aus dabei sind, haben wir in diesem Artikel alle Infos rund um die Übertragung der 2. Liga im TV und Stream zusammengestellt. Hier erfahren Sie, wer die Einzelspiele live und in voller Länge zeigt, wo es die Konferenz zu sehen gibt und welcher Sender Zusammenfassungen im Programm hat.

Übertragung 2. Liga: Wo kann man alle Spiele der Saison 2024/2025 sehen?

Insgesamt wird die 2. Liga bei einer ganzen Reihe von Sendern zu sehen sein. Wer sich allerdings die Rechte für die Live-Übertragung aller Spiele sichern konnte, ist schnell beantwortet. Genau wie in der Saison zuvor behält der Pay-TV-Sender Sky alle Einzelspiele sowie die Konferenzen. Die Partien sind dabei nicht nur auf dem Fernseher, sondern auch über die Streaming-App Sky Go verfügbar.

Dafür bietet Sky aktuell (Stand: Ende Juni 2024) ein Fußball Bundesliga Paket an. Für 30 Euro im Monat kann man die komplette 2. Liga anschauen - ebenso wie etwa zwei Drittel der Spiele der Ersten Fußballbundesliga. Weiterhin gibt es ein Paket beim Ableger WOW im Angebot: Dieses beinhaltet alle Zweitligaspiele sowie ausgewählte Sportübertragungen von Sky für 29,99 Euro monatlich.

Wer überträgt die 2. Liga 2024/2025 im Free-TV?

Auch im Free-TV ist die 2. Bundesliga in der Saison 2024/25 wieder zu sehen. Sport1 hat sich 2020 die Übertragungsrechte für das Samstagabendspiel um 20.30 Uhr gesichert und zeigt auch in dieser Spielzeit die Partie für alle frei empfangbar. Damit sind bei Sport1 insgesamt 33 Spiele der 2. Liga kostenfrei zu sehen.

Sat.1 überträgt das Saisoneröffnungsspiel genauso wie die Relegationspartien. Seit der vorangegangenen Saison ist auch RTL mit im Boot und hat sich gemeinsam mit Sky darauf verständigt, drei Konferenzen im Laufe der Spielzeit zeigen zu dürfen. Diese werden bei RTL im TV und auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+ zu sehen sein.

Die ARD und das ZDF zeigen außerdem regelmäßig die Zusammenfassungen der Spiele im TV und Stream.

In der Übersicht: Wer überträgt die 2. Bundesliga 2024/25?

Sky (kostenpflichtig): alle Einzelspiele, alle Konferenzen

Sport1 : Samstagabendspiel um 20.30 Uhr live

ARD und ZDF: Zusammenfassungen

RTL : drei Konferenzen pro Saison

Sat.1 : Saisonauftakt, Relegationsspiele

2. Fußball Bundesliga 2024/25: Diese Mannschaften sind dabei

Einige Namen sind eingangs bereits gefallen. Doch neben den genannten fünf sind in der Zweitliga-Saison 2024/25 noch einige weitere Traditionsvereine und ehemalige Erstligisten vertreten. Die Mannschaften im Überblick:

1. FC Köln

SV Darmstadt 98

Fortuna Düsseldorf

Hamburger SV

Karlsruher SC

Hannover 96

SC Paderborn 07

SpVgg Greuther Fürth

Hertha BSC Berlin

FC Schalke 04

SV Elversberg

1. FC Nürnberg

1. FC Kaiserslautern

1. FC Magdeburg

Eintracht Braunschweig

SSV Ulm 1846

Preußen Münster

SSV Jahn Regensburg