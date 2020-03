vor 4 Min.

1. FC Nürnberg "in Abstimmung" mit H96

Nach dem Bekanntwerden eines Befunds auf das neue Coronavirus bei einem Profi von Hannover 96 prüft der 1.

FC Nürnberg Konsequenzen für die eigene Mannschaft.

Am Mittwoch teilte Hannover mit, dass Timo Hübers positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden sei - am Freitag zuvor war der Abwehrspieler 90 Minuten gegen Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga aufgelaufen. Die Niedersachsen gehen davon aus, dass sich Hübers am Samstagabend auf einer Veranstaltung infizierte.

"Unsere medizinische Abteilung befindet sich in Abstimmung mit jener von Hannover 96", sagte ein "Club"-Sprecher auf Anfrage. Daher war zunächst unklar, ob sich auch die Spieler der Franken einem Test auf das neue Coronavirus unterziehen müssen. (dpa)

