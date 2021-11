Muslija rettet Hannover einen Punkt in Düsseldorf

Florent Muslija hat Hannover 96 in der 2.

Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf mit einem ganz späten Traumtor noch einen Punkt gerettet.

Der 23-Jährige traf am Samstag in der zweiten Minute der Nachspielzeit per Distanzschuss zum von den Gästen frenetisch bejubelten 1:1 (0:1). Christoph Klarer hatte die Rheinländer vor 22.398 Zuschauern bereits in der 5. Minute per Kopf in Führung gebracht.

In der Tabelle hilft der Punkt weder Hannover noch Düsseldorf wirklich weiter. Düsseldorf liegt mit 16 Punkten im Mittelfeld, 96 hat drei Punkte weniger und nur einen Zähler Vorsprung vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Sechs Ligapartien nacheinander hat Hannover nun schon nicht mehr gewonnen.

Schon in der Anfangsphase der Partie musste Fortuna-Profi André Hoffmann nach einem Zusammenprall mit Sebastian Ernst ausgewechselt werden. Der 28-Jährige wurde für nähere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

