Schäfer wird neuer Geschäftsführer von Hannover 96

Hannover 96 hat den erfahrenen Fußball-Manager Robert Schäfer als neuen Geschäftsführer verpflichtet.

Der 45-Jährige arbeitete in gleicher Funktion bereits für 1860 München und Dynamo Dresden und war zudem von 2016 bis 2019 Vorstandsvorsitzender bei Fortuna Düsseldorf. Seinen neuen Job in Hannover tritt er am 1. Juli an, wie der Club bekanntgab.

